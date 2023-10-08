Число пострадавших при обстрелах Израиля со стороны ХАМАС достигло 1864 человек, сообщает Минздрав страны. По данным ведомства, которые приводит издание Times of Israel, 19 человек находятся в критическом состоянии.
Минздрав уточняет, что 326 человек получили тяжелые ранения, а 359 — ранения средней степени тяжести.
7 октября палестинские радикалы ХАМАС вторглись приблизительно в два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также открыли ракетный обстрел по центральному и южному районам Израиля. Власти объявили, что страна находится в состоянии войны. По всей территории государства ввели особое положение. В результате обстрелов Израиля погибли примерно 300 человек.
ВС Израиля (ЦАХАЛ) начали ответную операцию «Железные мечи». Национальной армии уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет долгой и сложной. Власти намерены полностью уничтожить группировку, задействуя всю мощь вооруженных сил. В связи с этим политик призвал жителей немедленно эвакуироваться с территории палестинского анклава.