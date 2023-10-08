Число пострадавших при обстрелах Израиля превысило 1800 Минздрав Израиля: число пострадавших при обстрелах достигло 1864 человек

Число пострадавших при обстрелах Израиля со стороны ХАМАС достигло 1864 человек, сообщает Минздрав страны. По данным ведомства, которые приводит издание Times of Israel, 19 человек находятся в критическом состоянии.

Минздрав уточняет, что 326 человек получили тяжелые ранения, а 359 — ранения средней степени тяжести.

7 октября палестинские радикалы ХАМАС вторглись приблизительно в два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также открыли ракетный обстрел по центральному и южному районам Израиля. Власти объявили, что страна находится в состоянии войны. По всей территории государства ввели особое положение. В результате обстрелов Израиля погибли примерно 300 человек.

ВС Израиля (ЦАХАЛ) начали ответную операцию «Железные мечи». Национальной армии уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет долгой и сложной. Власти намерены полностью уничтожить группировку, задействуя всю мощь вооруженных сил. В связи с этим политик призвал жителей немедленно эвакуироваться с территории палестинского анклава.