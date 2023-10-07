На всей территории Израиля ввели особое положение из-за ракетных обстрелов

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести особое положение на всей территории страны, сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС. Ранее «особое положение в области безопасности» действовало в центральной части и на юге в радиусе 80 км от сектора Газа.

Эти районы подверглись массированной ракетной атаке со стороны палестинских радикалов из группировки ХАМАС вечером 7 октября. После этого власти Израиля сообщили, что страна находится в состоянии войны, и начали мобилизацию резервистов. По данным медиков, жертвами конфликта стали приблизительно 100 человек, пострадали более 900 жителей. На текущий момент израильской армии удалось восстановить контроль над большей частью поселений у южной границы сектора Газа. Среди них Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и еще около десяти населенных пунктов.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в регионе произошло «беспрецедентное обострение». По его словам, ситуация вряд ли наладится в ближайшее время. Глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри выразили обеспокоенность в связи эскалацией конфликта. Министры призвали обе стороны прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.