Премьер-министр Израиля призвал жителей сектора Газа к эвакуации

Фото: Erik Marmor/JINI/Global Look Press

Война с палестинскими радикалами ХАМАС будет продолжительной и сложной, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В своем телевизионном обращении к нации он призвал жителей сектора Газа покинуть территорию палестинского анклава, передает ТАСС.

Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим, — заявил он.

По словам Нетаньяху, целью военной операции израильской армии является полное уничтожение структуры ХАМАС в Газе. Премьер-министр подчеркнул, что вооруженные силы страны будут действовать во всю мощь.

Вечером 7 октября палестинские радикалы открыли ракетный обстрел по центральной и южной части Палестины. Приблизительно 100 человек погибли, около 900 получили ранения. В ответ на это ВС Израиля начали операцию «Железные мечи». Национальной армии уже удалось вернуть контроль над десятком населенных пунктов неподалеку от границы сектора Газа.

В связи с эскалацией конфликта многие европейские авиакомпании начали переносить или отменять рейсы в Израиль. Немецкая Lufthansa приняла решение сократить полеты. Российская авиакомпания Red Wings также сообщила о временном сокращении программы полетов в Тель-Авив.