Крупнейшие авиакомпании Европы отказываются от полетов в Израиль

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Ряд крупных европейских авиакомпаний переносят или отменяют рейсы в Израиль из-за эскалации конфликта страны с Палестиной. По информации агентства DPA, немецкая Lufthansa приняла решение сократить полеты после начала военной операции палестинского движения ХАМАС.

Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, авиакомпания Lufthansa Group сокращает свою программу полетов в Тель-Авив и из Тель-Авива в эту субботу, — заявили представители перевозчика.

Согласно сообщениям 12-го канала израильского телевидения, отменяют или переносят рейсы в Израиль Turkish Airlines, Wizz Air, Ryanair и EasyJet. По данным телеканала, израильский аэропорт Бен-Гурион работает в прежнем режиме без перебоев. Пассажирам рекомендуют уточнять у авиакомпаний информацию о переносе или отмене рейсов.

Число жертв массированной атаки палестинцев ХАМАС по Израилю достигло 100 человек. Как сообщили в Минздраве страны, в результате беспрецедентного нападения пострадали более 900 человек.

Замглавы политбюро ХАМАС Селах аль-Арури заявил, что главная цель конфликта с Израилем — свобода палестинского народа и святых мест. Он обвинил израильскую армию в подготовке удара по сектору Газа и Западному берегу реки Иордан.