Число погибших в Израиле в ходе атаки сектора Газа резко возросло Минздрав Израиля: число погибших при атаке сектора Газа достигло 100 человек

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Число погибших в Израиле в ходе атаки сектора Газа достигло 100 человек, сообщает Минздрав страны, чьи данные приводит Times of Israel. При этом более 900 человек пострадали. До этого сообщалось о 22 жертвах и более 500 раненых.

Министерство здравоохранения заявило, что на данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения. <...> По меньшей мере 100 погибли в результате беспрецедентного нападения, — говорится в сообщении.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту движения ХАМАС. Четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по причине эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.