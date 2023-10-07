В МИД России рассказали, как урегулировать палестино-израильский конфликт МИД РФ: палестино-израильский конфликт можно урегулировать только дипломатией

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Москва серьезно обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит Telegram-канал внешнеполитического ведомства, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами.

В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. <...> Этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, — сказала Захарова.

Она отметила, что эскалация напряженности является прямым следствием невыполнения резолюций ООН, а также призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 22 человека, 545 пострадали.

Израильские истребители уже нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС в секторе Газа. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.