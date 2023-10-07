Выросло количество погибших и пострадавших в Израиле Минздрав Израиля: при обстрелах погибли 22 человека, еще 545 госпитализированы

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В результате обстрела израильской территории со стороны движения ХАМАС погибли минимум 22 человека, сообщает Минздрав страны, чьи данные приводит Times of Israel. В больницу при этом доставлены более 500 пострадавших.

545 человек были госпитализированы с момента начала массированной атаки ХАМАС, которая была начата террористической группировкой сегодня утром, — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Израиле заявило, что дипломаты пока не получали информации о россиянах, которые могли бы пострадать в ходе боевых действий, обращений от конкретных лиц также не было. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в Израиле в настоящий момент находятся около 100 организованных российских туристов.

7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате военной операции. Это стало ответом на массированный ракетный удар по югу и центру страны.

В ответ израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС в секторе Газа. Как уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.