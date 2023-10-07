В результате обстрела израильской территории со стороны движения ХАМАС погибли минимум 22 человека, сообщает Минздрав страны, чьи данные приводит Times of Israel. В больницу при этом доставлены более 500 пострадавших.
545 человек были госпитализированы с момента начала массированной атаки ХАМАС, которая была начата террористической группировкой сегодня утром, — говорится в сообщении.
Ранее посольство России в Израиле заявило, что дипломаты пока не получали информации о россиянах, которые могли бы пострадать в ходе боевых действий, обращений от конкретных лиц также не было. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в Израиле в настоящий момент находятся около 100 организованных российских туристов.
7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате военной операции. Это стало ответом на массированный ракетный удар по югу и центру страны.
В ответ израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС в секторе Газа. Как уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.