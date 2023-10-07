Стало известно число российских туристов в Израиле АТОР: в Израиле сейчас находится около 100 организованных российских туристов

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Около 100 организованных российских туристов оказались в Израиле на фоне эскалации напряженности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале. При этом подчеркивается, что сведений о пострадавших во время обстрелов гражданах РФ не поступало.

По предварительной информации, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно. Данные уточняются. Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет. Российские дипломаты следят за ситуацией, — сказал Мурадян.

Ранее издание Times of Israel сообщило, что число погибших в результате ракетного удара по Израилю увеличилось до шести, ранены почти 300 жителей. Служба экстренной помощи призывала население сдавать кровь для переливаний. Отмечается, что по меньшей мере 20 пострадавших получили серьезные или критические ранения.

По данным посольства России в Израиле, дипломаты пока не получали информации о россиянах, которые могли бы пострадать в ходе боевых действий, обращений от конкретных лиц также не было. В МИД России заявили, что обострение палестино-израильского конфликта стало неожиданностью.