В МИД России отреагировали на эскалацию в секторе Газа Замглавы МИД России Богданов: обострение в секторе Газа стало неожиданностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обострение палестино-израильского конфликта стало неожиданностью, сообщил «Интерфаксу» заместитель главы МИД России Михаил Богданов. Он добавил, что Москва контактирует с палестинской и израильской сторонами.

Обострение палестино-израильского конфликта стало неожиданностью. Россия контактирует с палестинской и израильской сторонами, — сказано в заявлении.

Ранее исламистская партия ХАМАС объявила о начале военной операции против Израиля. Причинами начала операции в ХАМАС назвали оккупацию палестинских территорий Израилем и неоднократные вторжения в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Утром 7 октября ракетному обстрелу подверглись юг Израиля и район Тель-Авива. По последним данным, минимум 80 человек пострадали при ракетном обстреле Израиля. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Позже армия Израиля сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

Также стало известно, что в Сдероте вооруженные палестинцы захватили полицейский участок. Известно о перестрелке между напавшими и солдатами армии Израиля. Утверждается, что несколько израильских силовиков попали в плен. На юге и в центре Израиля временно закрыты аэропорты.