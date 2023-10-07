Стало известно, пострадали ли россияне при ракетном обстреле Израиля Посольство России не получало данных о пострадавших россиянах в Израиле

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Сообщения о россиянах среди пострадавших после обстрелов Израиля со стороны сектора Газа отсутствуют, заявили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве. В диппредставительстве подчеркнули, что российские дипломаты пристально следят за ситуацией.

По состоянию на 11:00 информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами, — сообщили в посольстве.

Там напомнили, что всем, кто находится в Израиле, в сложившейся ситуации нужно следовать указаниям местных властей.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. До этого глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, организация совершила «серьезную ошибку».

В результате ракетного обстрела юга Израиля и района Тель-Авива погибла одна женщина, около 80 пострадавших госпитализировали. Армия обороны Израиля сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

Также стало известно, что в Сдероте вооруженные палестинцы захватили полицейский участок. Известно о перестрелке между напавшими и солдатами армии Израиля. Утверждается, что несколько израильских силовиков попали в плен. На юге и в центре Израиля временно закрыты аэропорты.