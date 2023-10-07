Израиль нанес удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа

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Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter (X). Как уточнили военные, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

За последние несколько часов десятки истребителей Армии обороны Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. Этому предшествовал массированный ракетный обстрел южной и центральной частей Израиля. Также сообщалось, что боевики взяли под контроль некоторые населенные пункты.

Издание Times of Israel сообщало о шести погибших жителях. Около 300 человек получили ранения, в том числе серьезные или критические. На всей территории Израиля было объявлено чрезвычайное положение. Также власти ввели комендантский час.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС допустило ошибку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль в настоящее время находится в состоянии войны.