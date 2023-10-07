Выросло число погибших и пострадавших в Израиле Times of Israel: число погибших в Израиле выросло до шести, еще 300 ранены

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Число погибших в результате обстрела Израиля увеличилось до шести, ранены почти 300 жителей, пишет издание Times of Israel. Служба экстренной помощи призывает население сдавать кровь для переливаний. Отмечается, что по меньшей мере 20 пострадавших получили серьезные или критические ранения.

Также сообщается о гибели главы регионального совета Шаар-ха-Негев на юге страны Офира Либштейна во время противостояния боевикам ХАМАС.

Посольство России в Израиле сообщило, что не получало информации о россиянах, которые могли бы пострадать в ходе боевых действий, обращений от конкретных лиц также не было. В МИД РФ журналистам «Интерфакса» заявили, что обострение палестино-израильского конфликта стало неожиданностью.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате военной операции. По его словам, которые приводит Times of Israel, военным отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.

7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом глава ЦАХАЛ Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, палестинцы совершили серьезную ошибку.