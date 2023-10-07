Замглавы ХАМАС раскрыл цели конфликта с Израилем Замглавы ХАМАС: свобода палестинцев — главная цель конфликта с Израилем

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинская группировка ХАМАС начала полномасштабную битву, чтобы добиться свободы своего народа и святых мест, заявил телеканалу Al Jazeera заместитель главы политического бюро движения Селах аль-Арури. По его словам, фронт боевых действий, скорее всего, будет расширяться.

Мы начали полномасштабную битву. Мы ожидаем продолжения боевых действий и расширения фронта боевых действий. У нас есть одна главная цель — наша свобода и свобода наших святых мест, — сообщил аль-Арури.

По словам замглавы ХАМАС, члены группировки пленили большое число израильтян, в том числе высокопоставленных офицеров. Аль-Арури также добавил, что по территории Израиля уже выпущены тысячи ракет. Он заявил, что началу конфликта предшествовал значительный всплеск насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев за последний год.

Помимо этого, Аль-Арури обвинил Израиль в подготовке удара по Западному берегу реки Иордан и сектору Газа. Группировка ХАМАС, добавил замглавы политбюро, готова к самому худшему сценарию.

Депутаты парламента Ирана поддержали военную операцию ХАМАС против Израиля. Они назвали участвующих в вооруженном конфликте палестинцев бойцами, которые борются за богоугодное дело. В свою очередь посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал Иран одним из ответственных за массированную атаку палестинских боевиков по израильским гражданам.