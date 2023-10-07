Депутаты иранского парламента поддержали операцию ХАМАС против Израиля

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Депутаты иранского парламента поддержали начатую 7 октября военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС против Израиля, передает агентство Tasnim. В меджлисе назвали палестинцев, участвующих в вооруженном конфликте, моджахедами — бойцами за богоугодное дело.

Депутаты парламента в начале своего вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции палестинских моджахедов, — заявили в меджлисе.

Тем временем в Пентагоне объявили, что планируют обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан. Об этом сказала глава оборонного ведомства США Ллойда Остина. Министр также выразил соболезнования семья погибших от ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС. Как уточнили в пресс-службе израильской армии, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.