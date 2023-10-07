В Пентагоне планируют обеспечить Израиль всем необходимым для обороны Остин: США намерены обеспечить Израиль всем необходимым для обороны

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США планируют обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в ближайшие дни этот вопрос будет решен. Чиновник также выразил соболезнования семьям погибших от ракетного обстрела со стороны ХАМАС.

В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма, — сказал Остин.

Кроме того, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила в Twitter (X), что США осуждают атаки ХАМАС по Израилю. По ее словам, американские власти поддерживают израильское правительство и еврейский народ.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС. Как уточнили в пресс-службе израильской армии, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.