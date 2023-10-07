Посол Израиля в России назвал страну, причастную к атаке ХАМАС Посол Израиля в РФ назвал Иран причастным к атаке ХАМАС

Фото: Совет Федерации

Александр Бен Цви

Израиль считает Иран ответственным за действия палестинских радикалов группировки ХАМАС, которые совершили массированную атаку по территории страны, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви. По его словам, ответ на нападение боевиков будет как военным, так и политическим.

Израиль относит Иран к числу ответственных за действия ХАМАС. Израиль даст и военный, и политический ответ на действия ХАМАС, — констатировал посол.

Бен Цви добавил, что по территории Израиля выпущено более трех тысяч ракет, а вооруженные боевики уже вошли в несколько городов и кибуцов. Согласно официальным данным, в результате атаки радикалов погибли по меньшей мере 22 человека, более 100 ранены.

Это уже, в общем-то, действительно состояние войны, — подчеркнул дипломат.

По словам посла, в настоящее время Израиль находится в контакте с МИД РФ по ситуации с обстрелами и рассчитывает на понимание Москвы.

Ранее по всей территории Израиля объявили чрезвычайное положение. Министр национальной безопасности Итмар Бен-Гвир отдал приказ о наборе добровольцев в полицию. Также в стране ввели комендантский час на неопределенный срок.