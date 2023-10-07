Режим чрезвычайного положения ввели на территории всего Израиля Министр нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение в стране

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На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение, заявил министр нацбезопасности страны Итмар Бен-Гвир. Также вводится комендантский час, передает газета Haaretz.

Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на всей территории Израиля, — говорится в сообщении.

7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом глава ЦАХАЛ Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, палестинцы совершили серьезную ошибку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате военной операции. По его словам, военным отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.

Издание Times of Israel сообщило, что число погибших в результате обстрела Израиля увеличилось до шести, ранены почти 300 жителей. Службы экстренной помощи призывали население сдавать кровь для переливаний. Отмечается, что по меньшей мере 20 пострадавших получили серьезные или критические ранения.

Посольство России в Израиле сообщило, что не получало информации о россиянах, которые могли бы пострадать в ходе боевых действий, обращений от конкретных лиц также не было. В МИД РФ журналистам «Интерфакса» заявили, что обострение палестино-израильского конфликта стало неожиданностью.