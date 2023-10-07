Израиль подвергся массивному ракетному обстрелу

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Палестинское исламистское движение ХАМАС возобновило ракетный обстрел территории Израиля. Боевики движения опубликовали ролик, на котором видно, как десятки ракет летят в сторону Тель-Авива.

Ранее ряд крупных европейских авиакомпаний начали переносить или отменять рейсы в Израиль из-за эскалации конфликта страны с Палестиной. В частности, немецкая Lufthansa приняла решение сократить полеты после эскалации в регионе.

В ночь на 7 октября палестинские радикалы из ХАМАС обстреляли юг и центр Израиля ракетами. По последним данным, погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. Медики предполагают, что эти цифры будут увеличиваться.

В ответ на это командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом власти страны заявили, что страна находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.

В итоге Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из опасений, что израильская армия может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.