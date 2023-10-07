Стало известно, когда состоится заседание СБ ООН по Израилю и Палестине Полянский: заседание СБ ООН по Израилю и Палестине состоится вечером 8 октября

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Израиле и Палестине состоится в воскресенье, 8 октября, в 22:00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Таким образом он подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о подготовке совещания.

Внеочередной Совбез назначен на 15:00 по Нью-Йорку в воскресенье, — написал Полянский.

В то же время неназванный источник РИА Новости отметил, что сейчас проходит обсуждение, проводить заседание в открытом или закрытом формате.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 100 человек, пострадали более 900.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по причине эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.