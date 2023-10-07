Палестина предложила провести заседание Совбеза ООН из-за эскалации Посол Палестины в РФ: СБ ООН нужно провести заседание по эскалации с Израилем

Фото: Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

Палестина предлагает созвать спецзаседание Совета Безопасности ООН из-за эскалации конфликта с Израилем, сообщил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, есть опасения, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет масштабное наступление на Западный берег Иордана и сектор Газа уже 8 октября.

Сейчас момент, чтобы ООН объявила созыв специального заседания, что-то сделала для того, чтобы остановить это, — сказал Нофаль.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС. Как уточнили в пресс-службе израильской армии, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса. В то же время Нофаль подчеркивал, что мир с Израилем возможен только на условиях принципа двух государств.