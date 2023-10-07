Авиакомпания Red Wings сократила количество полетов в Израиль

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Авиакомпания Red Wings временно сократила программу полетов между Россией и Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. По соображениям безопасности рейсы перенесли на более позднее время.

На данный момент ограничения касаются рейса авиакомпании из Сочи в Тель-Авив с номером WZ4311. То же самое относится к обратному рейсу «Тель-Авив — Сочи» WZ4312.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Военнослужащим удалось вернуть контроль над десятком поселений близ южной границы. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов. По последним данным, около 100 человек стали жертвами конфликта, более 900 жителей получили ранения.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что эскалация носит беспрецедентный характер. По его мнению, маловероятно, что конфликт утихнет в ближайшее время. Глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвали обе стороны начать мирные переговоры и прекратить боевые действия.