Лавров призвал прекратить огонь в зоне конфликта Палестины и Израиля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, указано в сообщении на сайте российского дипведомства по итогам переговоров. Оба министра выразили глубокую озабоченность накалившейся ситуацией в регионе.

Министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и ее Совета Безопасности, — говорится в сообщении.

В ночь на 7 октября палестинские радикалы из ХАМАС обстреляли юг и центр Израиля ракетами. По последним данным, погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. Медики предполагают, что эти цифры будут увеличиваться.

В ответ на это командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом власти страны заявили, что страна находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.

В итоге Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из опасений, что израильская армия может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.