«Боремся с нацистами»: вторгнется ли Израиль в сектор Газа Обозреватель Алекс Векслер заявил, что Израиль намерен навсегда уничтожить ХАМАС

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Арабо-израильскому конфликту предрекают новый виток. Израиль попросил палестинцев эвакуироваться из северной части на юг сектора Газа и дал на это всего сутки. В ООН беспокоятся, что такое переселение в любом случае не может быть безопасным для мирного населения. Означают ли последние действия Израиля намерение полностью взять под контроль Газу и что будет с ее жителями — в материале NEWS.ru.

О чем предупредили в ООН

Министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из Газы на юг в течение 24 часов, сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что требование Израиля распространяется также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на ее объектах. Дюжаррик призвал Тель-Авив отменить приказ, чтобы избежать «превращения трагедии в катастрофическую ситуацию».

«Организация Объединенных Наций считает, что такое переселение невозможно осуществить без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркнул Дюжаррик.

Предупреждение властей еврейского государства подтверждает предположения о намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа наземную операцию. Израиль уже разместил свои танки на его границе. В Тель-Авиве заявляют, что палестинские группировки используют гражданские лица в качестве «живого щита».

Поэтому, по словам израильтян, просьба об эвакуации адресована жителям Газы для их же собственной безопасности. По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями».

«В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в Газе и приложит все усилия, чтобы не причинить вреда гражданскому населению», — говорится в заявлении ведомства.

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Как отреагировало ХАМАС на призывы эвакуации

Движение ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после того, как власти Израиля предписали жителям сектора переместиться на юг анклава, передает в пятницу агентство Associated Press.

«Мы призываем оставаться непоколебимыми в намерении не покидать свои дома и проявить твердость перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведут оккупанты», — заявили в ХАМАС.

Глава пресс-службы правительства сектора Газа Саляма Мааруф назвал ложью информацию о том, что Израиль уведомил ООН о необходимости эвакуации палестинцев на юг анклава.

«Оккупационный режим (так в секторе Газа называют Израиль. — NEWS.ru) пытается различными способами транслировать и распространять ложные пропагандистские заявления, стремясь вызвать панику среди граждан и нанести ущерб сплочённости нашего внутреннего фронта», — написал представитель ХАМАС на своей странице в соцсети.

Он призвал палестинцев не поддаваться «этой информационной войне» и добавил, что в Газе по-прежнему функционируют представительства международных организаций.

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press Как сообщают СМИ, многие страны ищут пути эвакуации своих граждан

Куда можно эвакуировать палестинцев

Многие страны ищут пути эвакуации своих граждан. США уже начали прорабатывать план спасения населения из Газы в Египет. Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон, Тель-Авив и Каир ведут переговоры, чтобы позволить американцам и мирным палестинцам выехать из сектора Газа в соседнюю страну через КПП «Рафах».

По данным телеканала, американцев будут выпускать при предъявлении паспорта США. Число эвакуированных палестинцев ограничат 2000 человек в день. По мнению представителей Вашингтона, мирных жителей нельзя делать ответственными за действия ХАМАС.

Намерен ли Израиль вторгнуться в Газу

Израиль намерен полностью уничтожить ХАМАС как военную, политическую и государственную организацию навсегда, заявил NEWS.ru израильский обозреватель Алекс Векслер. По его словам, в эти дни еврейское государство движется к этой цели, уже разрушена вся экономическая структура ХАМАС.

«Израиль предлагает эвакуироваться, чтобы спасти людей. Мы даже обещаем им продовольствие и одежду. Важно отметить, что атакам подвергаются исключительно организованные структуры ХАМАС, которые находятся в северной части», — сказал Векслер.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Официальный представитель МИД Израиля Валид Абу Хайя заявил, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта не закончатся, пока палестинское движение ХАМАС не лишится своего военного потенциала

Как власти Израиля воспринимают жителей Газы

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в эфире Sky News раскритиковал телеведущего за вопрос о судьбе людей в секторе Газа из-за блокады Израиля.

«Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о палестинских гражданских лицах? Что не так с вами? Разве вы не видели, что произошло? Мы боремся с нацистами», — возмутился он.

Беннет подчеркнул, что Израиль не нападает на мирных жителей Газы. В то же время он добавил, что «не будет обеспечивать электричеством или водой своих врагов».

Экс-премьер заявил, что целью атак Израиля остаются позиции группировки ХАМАС. «Но если вы используете кого-то как живой щит и продолжаете стрелять в нас, прикрываясь этим живым щитом, то это ваша ответственность», — добавил он.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Что сейчас происходит в секторе Газа

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы».

Официальный представитель МИД Израиля Валид Абу Хайя заявил, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта не закончатся, пока палестинское движение ХАМАС не лишится своего военного потенциала.

По данным ЦАХАЛ, израильские военнослужащие с 7 по 12 октября нанесли удары по более чем 3600 целей в секторе Газа, использовав шесть тысяч боеприпасов общим весом четыре тысячи тонн. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду вечером заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет «стерто с лица земли».

В ООН сообщили, что в результате бомбардировок ЦАХАЛ были разрушены или стали непригодными для проживания более 2540 единиц жилья в секторе Газа. Разрушенные здания, поврежденная инфраструктура и улицы превратились в поля обломков.

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