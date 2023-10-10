Бесплатно не отдают: спасут ли россиян из плена ХАМАС, где их держат сейчас Военный эксперт Векслер считает, что вернуть россиян из плена ХАМАС очень сложно

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В плену у палестинского движения ХАМАС после нападения на Израиль оказались граждане России и Китая

В плену у палестинского движения ХАМАС после нападения на Израиль оказались граждане России и Китая. Какие методы могут быть использованы российской стороной для вызволения заложников и где сейчас находятся пленные граждане РФ — в материале NEWS.ru.

Кто попал в плен к ХАМАС

Десятки лиц с двойным гражданством попали в плен к ХАМАС, заявил официальный представитель движения Муса Абу Марзук. По его данным, среди них есть граждане России и Китая. В палестинской организации пригрозили, что намерены казнить пленных. По словам представителей ХАМАС, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на палестинский жилой дом или гражданский объект без предупреждения.

По израильским данным, в плен к ХАМАС попали более 100 человек, в том числе пожилые люди и дети. Высокопоставленные чиновники в правительстве заявили The Times of Israel, что армия отходит от практики «стука по крыше», то есть предупреждений о нанесении ударов текстовыми сообщениями или маломощными зарядами. Лишь если будет точно известно, что пленные находятся в пределах объекта потенциального удара, от него откажутся.

Москва ведет переговоры с руководством ХАМАС, чтобы эвакуировать своих граждан из зоны конфликта. При этом представители движения сообщили, что «достигли целей» и готовы ко «всем политическим диалогам», в том числе к обсуждению возможного перемирия с Израилем. Они также назвали позицию Москвы на заседании Совета безопасности ООН «очень достойной». По мнению лидеров ХАМАС, Россия «не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию».

Фото: Salah Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press В палестинской организации пригрозили, что намерены казнить пленных

Сколько россиян и других иностранцев пропали после нападения ХАМАС на Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов, сославшись на обновленные данные, заявил о гибели двух россиян в ходе боевых действий. Кроме того, по заявлению посла, в дипмиссию обратились родственники еще девяти россиян, с которыми не удается связаться. Викторов подтвердил, что четверых из них власти Израиля внесли в список пропавших без вести.

О погибших и пропавших без вести сообщали многие страны. По меньшей мере 11 граждан США погибли в результате обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он также назвал «вполне вероятным», что американцы есть среди лиц, захваченных палестинскими радикалами.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о гибели двух граждан страны в Израиле. По его словам, еще более ста украинцев обратились в посольство страны с просьбой об эвакуации.

Заместитель министра иностранных дел Таиланда Джаккапонг Сангмани уведомил, что в Израиле погибли 18 подданных королевства. Ранее официальный представитель тайского МИД Канчана Патарачок сообщала о 12 погибших и 11 пропавших.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press По израильским данным, в плен к ХАМАС попали более 100 человек, в том числе старики и дети

Будут ли эвакуировать россиян из Израиля и Палестины

Один из россиян по имени Алексей рассказал каналу «Осторожно, новости», что в Тель-Авиве «все гремит», а находиться там вне бомбоубежища просто невозможно. По его словам, многие страны ищут пути эвакуации своих граждан.

Такие способы изыскивают и в Москве. Анатолий Викторов отметил, что российское посольство прорабатывает возможность вывоза россиян «в сугубо предварительном порядке». Он пояснил, что для эвакуации гражданам России предстоит выехать с территории Газы в «третью страну», откуда их вывезут в Россию. При этом он допустил, что их могут вывезти и из Тель-Авива.

Дипломат также отметил, что сейчас между Москвой и Тель-Авивом осуществляют регулярные рейсы израильская, а также две российские авиакомпании. Они «в ограниченном формате» продолжают летать в Тель-Авив из столицы РФ, Сочи и Минеральных Вод.

«Еще некоторые зарубежные компании думают о возобновлении своих рейсов. Надеюсь, нам удастся урегулировать эту ситуацию тоже», — рассказал Викторов.

Как сообщили «Известия», в представительстве Палестины в России получили около трёхсот заявок от желающих покинуть сектор Газа в случае проведения эвакуации, 220 из них подали россияне, остальные — граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Палестины.

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press В представительстве Палестины в России получили около трёхсот заявок от желающих покинуть сектор Газа в случае проведения эвакуации

Какие существуют способы эвакуации из плена ХАМАС

Нет никаких вариантов эвакуации российских граждан из плена ХАМАС, так как члены этой организации бесплатно никого не отдают, заявил NEWS.ru израильский военно-политический обозреватель Алекс Векслер. По его предположениям, война между ХАМАС и ЦАХАЛ продлится еще долго, так как стороны зашли слишком далеко.

«ХАМАС никогда не возвращал никого из пленных. В данном случае руководители движения вряд ли согласятся действовать даже через дипломатические каналы. По данным „Исламского джихада“ (группировка признана террористической и запрещена в России), его члены удерживают около 30 человек. ХАМАС говорит, что у них 100–105 человек. Значит, в плену сейчас всего примерно около 130 человек», — подсчитал Векслер.

По его мнению, скорее всего, пленных удерживают где-то под землей в тоннелях в секторе Газа.

«Одно из реальных мест — под центральной больницей Шифа в Газе, где сконцентрированы их больные и раненые. Это многоэтажное здание, где вполне могут находится военнопленные», — заявил эксперт. Это единственная больница в городе Бейт-Ханун в секторе Газа. Ранее она прекратила работу в результате обстрелов.

Израильский эксперт также выразил мнение, что гибель российских граждан в ходе военных действий должна заставить Москву пересмотреть свое отношение к ХАМАС и отныне воспринимать его как «террористическую организацию».

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency В ООН призвали ХАМАС освободить всех удерживаемых заложников

Какие возможности будет использовать Россия для спасения своих граждан

Россия будет использовать все возможности, которые есть, заявил NEWS.ru глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

«Речь идет и о посольстве в Израиле, и о представительстве в Палестине. Не стоит забывать и о международных контактах. Мы будем бороться, чтобы военнопленные были освобождены. Другой альтернативы просто нет», — заявил Карасин.

Как на захват заложников отреагировала ООН

В ООН призвали ХАМАС освободить всех удерживаемых заложников, поскольку такие действия палестинцев нарушают международное право. В заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отмечается, что «жизненно важно», чтобы со всеми лицами, лишенными свободы в Палестине и в Израиле, «обращались гуманно».

Руководство ХАМАС отказалось вести переговоры о судьбе израильских заложников во время боевых действий. Речь идет о людях, захваченных в плен в районе сектора Газа.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Руководство ХАМАС отказалось вести переговоры о судьбе израильских заложников во время боевых действий

Что сейчас происходит в зоне конфликта

Армия обороны Израиля зарегистрировала вечером 9 октября обстрел своей территории со стороны Ливана. Данные о пострадавших пока не поступали. В ответ в ЦАХАЛ подтвердили, что нанесли новые удары по территории Ливана. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что готов к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий, и объявил о том, что страна переходит к массированной атаке. В ходе обращения к нации глава кабмина отметил, что Израиль ведет войну, чтобы страна продолжала существовать. Он назвал удары по сектору Газа «только началом».

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