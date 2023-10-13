Почему Израиль не атакует сектор Газа с моря, какие у него есть корабли

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Ракетный катер типа «Саар-4,5»

Власти Израиля дали жителям сектора Газа 24 часа, чтобы переместиться с северной части региона в южную. Эксперты уверены, что ЦАХАЛ начнет наземную операцию для уничтожения бойцов ХАМАС. Почему израильтяне не атакуют палестинцев со стороны Средиземного моря?

Что известно о ВМС Израиля, какие там корабли

ВМС страны входят в состав Армии обороны Израиля. Включают в себя флотилию ракетных катеров — «Шайетет-3», флотилию подводных лодок, три эскадры сторожевых катеров, разведывательно-диверсионную часть «Шайетет-13» и подразделения обеспечения. Командующий ВМС Израиля подчиняется напрямую начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Израильтяне имеют в своем распоряжении подводные лодки «Дольфин». Конструкция этих кораблей близка к немецкому типу 212. В 2006 году Израиль заказал в Германии постройку еще двух подлодок. В 2014 году в состав ВМС вошла АХИ «Таннин» (проект «Дольфин-2»). В 2016 году флот пополнился подлодкой АХИ «Рахав» (проект «Дольфин-2»).

В состав ВМС Израиля входят американские корветы типа «Саар-5». Основное назначение — флагман эскадры ракетных катеров, обеспечение их ПВО и ПЛО, а также целеуказание с помощью бортового вертолета. В начале 2004 года сообщалось о том, что Израиль заказал постройку пяти кораблей этого типа. Четыре из них были куплены и вступили в состав ВМС в декабре 2014 года.

Основную часть корабельного состава ВМС Израиля представляют ракетные катера типа «Саар-4,5». Ранее использовались более старые катера «Решеф». В настоящее время в строю ВМС находится восемь катеров этого типа.

Сторожевые катера «Супер Двора» — более новая версия катеров «Дабур», в настоящее время в составе ВМС Израиля находится 13 таких катеров. В сентябре 2013 года были заказаны дополнительно три таких корабля.

Сторожевые катера «Шальдаг» были заказаны Израилем в 2002 году. Первый катер был передан ВМС страны в конце 2003 года. Характеристики данного катера практически идентичны характеристикам катеров типа «Супер Двора».

Сторожевые катера «Нахшоль» были закуплены Израилем в ЮАР в 1998 году. Базируются в Эйлате, основная их задача — патрулирование территориальных вод.

Почему Израиль не применяет флот против Палестины

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что флот Израиля не является большим.

«У Израиля есть флот, но не такой большой — несколько немецких подлодок и корветов, американские корветы, ракетные, сторожевые и десантные катера. Хорошие корветы, катера, но фрегатов нет. А десантных кораблей, насколько мне известно, у них либо мало либо вообще нет», — обратил он внимание.

По мнению эксперта, в войне против ХАМАС ВМС Израиля выполняют второстепенные функции.

«Вероятно, блокируют побережье сектора Газа, не позволяя посторонним судам приближаться или сбежать хамасовцам. Я не думаю, что они решатся на десантную операцию даже силами спецназа. Побережье у сектора Газа очень маленькое, его легко заминировать — около 35 км, „бармалеи“ знают толк в таких делах. Вероятно, израильтяне опасаются потерь, с моря не так-то просто все делать. Сейчас, как известно, по позициям ХАМАС в секторе Газа работают авиация Израиля и артиллерия», — добавил Дандыкин.

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