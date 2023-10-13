Военэксперт рассказал о «бармалеях», не подпускающих флот Израиля к Газе Военэксперт Дандыкин не исключил минирования движением ХАМАС побережья сектора Газа

Фото: Salah Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильский флот не располагает достаточным количеством кораблей для проведения десантной операции в секторе Газа, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, «бармалеи» движения ХАМАС могли заминировать все побережье региона.

Собеседник предположил, что ВМС еврейского государства выполняют второстепенные функции в войне с ХАМАС, не позволяя радикалам покинуть зону боевых действий морским путем.

У Израиля есть несколько немецких подлодок и корветов, американских корветов, ракетных, сторожевых и десантных катеров. Десантных кораблей, насколько мне известно, у них либо мало, либо вообще нет. Скорее всего, ВМС Израиля выполняют второстепенные функции — блокируют побережье, не позволяя посторонним судам приближаться или сбежать хамасовцам, — заявил Дандыкин.

По его словам, сейчас Армия обороны Израиля ограничивается применением авиации и артиллерии по позициям ХАМАС в секторе Газа. При этом Дандыкин не исключил, что ЦАХАЛ попытается высадить на побережье небольшую группу спецназовцев.

Ранее The Washington Post сообщила, что ХАМАС доставило в сектор Газа по меньшей мере 64 человека, взятых в заложники во время вылазок в Израиле. В публикации говорится, что среди заложников 49 человек, «по всей видимости, гражданские лица», включая 11 детей. Еще 11 граждан, предположительно, являются израильскими военнослужащими.

Согласно заявлению официального представителя движения Мусы Абу Марзука, десятки лиц с двойным гражданством попали в плен к ХАМАС. По его данным, среди них есть граждане России и Китая. В палестинской организации пригрозили, что намерены казнить пленных. По словам представителей ХАМАС, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на палестинский жилой дом или гражданский объект без предупреждения.