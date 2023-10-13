Израиль дал палестинцам 24 часа на эвакуацию: будет ли штурм сектора Газа

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Власти Израиля заявили, что у палестинцев есть 24 часа, чтобы эвакуироваться из северной части сектора Газа в южную. Речь идет примерно об 1,1 миллиона человек. Что это значит и какая была реакция ХАМАС?

«Сегодня, незадолго до полуночи по местному времени, руководители групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и департамента охраны и безопасности в Газе были проинформированы своими связными офицерами в израильских вооруженных силах, что все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов», — заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Зачем это нужно Израилю

«ЦАХАЛ призывает всех жителей города Газа покинуть свои дома, перебраться на юг для своей защиты и поселиться в районе к югу. Эвакуация необходима для личной безопасности. Вернуться в Газу можно будет только после уведомления. Не приближайтесь к забору с Израилем. Избегайте сил ХАМАС, которые используют вас как живой щит. Армия обороны Израиля продолжит активную деятельность в городе Газа в ближайшие дни и желает избежать причинения вреда гражданскому населению», — заявили представители Армии обороны Израиля.

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Реакция ХАМАС на призывы об эвакуации

Движение ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после того, как власти Израиля предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на юг анклава, передает в пятницу агентство Associated Press.

«Мы призываем оставаться непоколебимыми в намерении не покидать свои дома и проявить твердость перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведут оккупанты», — заявили в ХАМАС.

По информации журналистов, требование Израиля, по-видимому, связано с подготовкой к началу наземной операции в секторе Газа.

Будет ли штурм сектора Газа, мнение экспертов

«Означает ли это начало наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа? Вероятнее всего, это провокация. Для начала наземной операции нужно решение высшего политического руководства Израиля в согласии с США и союзниками, готовность к войне на два-три фронта, а этого сейчас нет. Сегодня станет ясно, готов ли исламский мир по настоящему вписаться за Палестину и насколько глубок мировой раскол ислама и Запада», — написал «Канал визионера».

Авторы Telegram-канала «Интуиция подскажет» считают, что Израиль, требуя подобное, не может не понимать реакцию всего арабского мира.

«Наземная операция в Газе — конец сближению с монархиями Персидского залива, вовлечение в войну соседей, включая, вероятно, Египет (он, видимо, и примет 1,1 млн человек). Это прямо какое-то очень настойчивое желание большой войны», — сообщил источник.

Военкор Юрий Котенок заявил, что большая часть Газы после штурма превратится в «постапокалиптический пейзаж».

«Израиль выдвинул очередной ультиматум — 1,1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа (где расположен одноименный город) в течение суток. В ООН эту информацию подтвердили. Также должны выехать все сотрудники ООН и те, кто укрылся в международных учреждениях, в том числе медицинских. Затем ожидается полная зачистка по образцу Варшавы 1944 г. и Мосула 2016–2017 гг., после чего большая часть Газы превратился в постапокалиптический пейзаж», — добавил он.

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Salah Abbas/Keystone Press Agency Фото: Salah Abbas/Keystone Press Agency Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

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