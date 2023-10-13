Власти Израиля заявили, что у палестинцев есть 24 часа, чтобы эвакуироваться из северной части сектора Газа в южную. Речь идет примерно об 1,1 миллиона человек. Что это значит и какая была реакция ХАМАС?
«Сегодня, незадолго до полуночи по местному времени, руководители групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и департамента охраны и безопасности в Газе были проинформированы своими связными офицерами в израильских вооруженных силах, что все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов», — заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Зачем это нужно Израилю
«ЦАХАЛ призывает всех жителей города Газа покинуть свои дома, перебраться на юг для своей защиты и поселиться в районе к югу. Эвакуация необходима для личной безопасности. Вернуться в Газу можно будет только после уведомления. Не приближайтесь к забору с Израилем. Избегайте сил ХАМАС, которые используют вас как живой щит. Армия обороны Израиля продолжит активную деятельность в городе Газа в ближайшие дни и желает избежать причинения вреда гражданскому населению», — заявили представители Армии обороны Израиля.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Реакция ХАМАС на призывы об эвакуации
Движение ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после того, как власти Израиля предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на юг анклава, передает в пятницу агентство Associated Press.
«Мы призываем оставаться непоколебимыми в намерении не покидать свои дома и проявить твердость перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведут оккупанты», — заявили в ХАМАС.
По информации журналистов, требование Израиля, по-видимому, связано с подготовкой к началу наземной операции в секторе Газа.
Будет ли штурм сектора Газа, мнение экспертов
«Означает ли это начало наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа? Вероятнее всего, это провокация. Для начала наземной операции нужно решение высшего политического руководства Израиля в согласии с США и союзниками, готовность к войне на два-три фронта, а этого сейчас нет. Сегодня станет ясно, готов ли исламский мир по настоящему вписаться за Палестину и насколько глубок мировой раскол ислама и Запада», — написал «Канал визионера».
Авторы Telegram-канала «Интуиция подскажет» считают, что Израиль, требуя подобное, не может не понимать реакцию всего арабского мира.
«Наземная операция в Газе — конец сближению с монархиями Персидского залива, вовлечение в войну соседей, включая, вероятно, Египет (он, видимо, и примет 1,1 млн человек). Это прямо какое-то очень настойчивое желание большой войны», — сообщил источник.
Военкор Юрий Котенок заявил, что большая часть Газы после штурма превратится в «постапокалиптический пейзаж».
«Израиль выдвинул очередной ультиматум — 1,1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа (где расположен одноименный город) в течение суток. В ООН эту информацию подтвердили. Также должны выехать все сотрудники ООН и те, кто укрылся в международных учреждениях, в том числе медицинских. Затем ожидается полная зачистка по образцу Варшавы 1944 г. и Мосула 2016–2017 гг., после чего большая часть Газы превратился в постапокалиптический пейзаж», — добавил он.
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