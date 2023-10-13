Удары возмездия по ХАМАС: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Истребители Армии обороны Израиля атаковали пять зданий, использовавшихся ХАМАС. В числе объектов были штаб-квартира военно-морского командования группировки и дом, где, предположительно, находился брат лидера движения в секторе Газа Яхъи Синвара. Также израильские военные ударили по штабу, наблюдавшему за действиями ЦАХАЛ. В момент атаки там находились два члена ХАМАС.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 12 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

Видео ночных ударов ЦАХАЛ по территории сектора Газа опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, израильская сторона увеличила интенсивность атак.

По информации ВОЗ, в результате эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 11 медицинских работников, было зарегистрировано 34 атаки на медицинские учреждения.

Двое израильских полицейских получили ранения при обстреле полицейского участка в Иерусалиме. Человек, который открыл огонь, был убит силовиками. Нападавшим оказался 21-летний житель Восточного Иерусалима.

Планируют ли США воевать на стороне Израиля

Соединенные Штаты не планируют воевать на стороне Израиля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, израильские власти не запрашивают военной помощи от Вашингтона.

Издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации написало, что решение Белого дома не отправлять войска на Ближний Восток может быть пересмотрено. Такой шаг возможен на фоне кризиса с заложниками.

Кроме того, Великобритания перебросит военные силы страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.

США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте с Палестиной, заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен. При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что открытие новых фронтов остается возможным из-за действий Израиля.

Что заявили в МИД РФ об атаках Израиля по Сирии

Авиационные удары ВС Израиля по территории Сирийской Арабской Республики могут привести к началу вооруженной эскалации во всем регионе, заявили в МИД России. По данным внешнеполитического ведомства, израильская сторона грубо нарушает суверенитет Сирии.

Применял ли Израиль белый фосфор

Армия обороны Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch. Такой вывод сделали на основании видеозаписей и показаний очевидцев.

Какой прогноз сделала Кнайсль по Израилю

Острый виток палестино-израильского конфликта может произойти 13 октября, предположила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, на этот день назначено большое количество выступлений активистов.

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