В США оценили идею отправки своих военных в Израиль Белый дом: у США нет ни намерений, ни планов направлять в Израиль военные силы

Фото: Capt. Kyle Abraham/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты не планируют воевать на стороне Израиля, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые приводятся на YouTube-канале Белого дома, израильские власти также не запрашивают военной помощи от Вашингтона.

Нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте, — сказал Кирби.

11 октября Кирби подтвердил, что США перебрасывают второй американский авианосец Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») в Средиземное море. Израильские власти обращались с соответствующей просьбой к Пентагону. При этом он уточнил, что Вашингтон пока не принял окончательное решение по вопросу размещения у побережья Израиля второго американского авианосца, но судно «движется в том направлении». Также Кирби сообщил, что США пополнили запасы ракет для израильских систем «Железный купол».

Ранее в этот же день Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. По словам представителей командования, это должно стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией.