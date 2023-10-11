Авианосец «Джеральд Форд» прибыл на защиту Израиля Авианосец «Джеральд Форд» ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря

Фото: Andrej Tarfila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По словам представителей командования, это должно стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией.

Авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны, — говорится в заявлении американских военных.

Ранее сообщалось, что военное ведомство США планирует разместить еще один авианосец вблизи Израиля. Подобные решения Белый дом расценивает как наращивание усилий по сдерживанию других государств от вступления в конфликт Израиля и Палестины.

В свою очередь президент США Джо Байден в телевизионном обращении к американскому народу заявил о готовности страны перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. Помимо этого американский лидер сообщил, что, по его данным, 14 граждан США были убиты в результате нападения ХАМАС. Действия движения Байден охарактеризовал словами «чистое зло».