Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пяти зданиям ХАМАС

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали пять зданий, использовавшихся ХАМАС, говорится в заявлении армейской пресс-службы. В числе объектов были штаб-квартира военно-морского командования группировки и дом, где, предположительно, находился брат лидера ХАМАС в секторе Газа Яхъи Синвара.

Также израильские военные ударили по штабу, наблюдавшему за действиями ЦАХАЛ. По информации пресс-службы, в момент атаки там находились два члена ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. Это стало ответом на аналогичные атаки ВС страны. Из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам организации «Хезболла».

Также Израиль атаковал взлетно-посадочные полосы в аэропортах Дамаска и Алеппо. Обе воздушные гавани после инцидента приостановили работу. По некоторым данным, атаке противостояли силы противовоздушной обороны. При этом поступает информация о повреждениях взлетно-посадочных полос.