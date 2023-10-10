ЦАХАЛ открыла ответный огонь по Ливану

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану, сообщает Telegram-канал пресс-службы ЦАХАЛ. Ведомство уточнило, что мера стала ответом на атаки по Израилю с территории страны.

В ответ на обнаруженные запуски с ливанской территории в направлении Израиля солдаты ЦАХАЛ в настоящее время открыли артиллерийский огонь, — заявили в армии обороны.

Как сообщил телеканал Al Hadath, из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам террористической организации «Хезболла».

Накануне израильская армия уже наносила удары по территории Ливана. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны». В ЦАХАЛ уточнили, что трое вооруженных людей были уничтожены, одному удалось скрыться. Также в результате столкновений на границе Израиля и Ливана шесть человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии, другой — в тяжелом. Позднее со стороны Ливана был зафиксирован обстрел израильских территорий. Пострадавших не обнаружено.

Ранее ливанская группировка «Хезболла» приняла сторону ХАМАС и заявила, что стоит за обстрелом трех позиций израильской армии на севере страны. В результате нападения были повреждены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа.