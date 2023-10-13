Блинкен: США и Израиль не допустят возникновения второго и третьего фронтов

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos|Global Look Press

США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте с Палестиной, заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с Тель-Авивом. По его словам, которые приводит РИА Новости, ранее администрация Соединенных Штатов на самом высоком уровне предупреждала третьи страны от попыток вмешаться в конфликт в собственных интересах.

Я говорил ранее и наша цель, а также цель Израиля, чтобы не было ни второго, ни третьего фронта. Мы работаем настолько серьезно, насколько можем, взаимодействуем с партнерами в регионе, чтобы именно этого не произошло, — сказал Блинкен.

Он добавил, что США выражают особую озабоченность в отношении намерений Ирана и ливанского движения «Хезболла». Регулярно сообщается о том, что «Хезболла» и Армия обороны Израиля с 7 октября обмениваются единичными ударами по приграничным территориям, избегая масштабной эскалации.

Ранее «Хезболла» в частном порядке предупредила Израиль, что готово открыть второй фронт. Радикалы пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.