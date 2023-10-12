Израилю пригрозили вторым фронтом WSJ: движение «Хезболла» готово открыть второй фронт в случае операции в Газе

Фото: Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников. Радикалы пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Хезболла» — это совсем другая история. Здания в Тель-Авиве падут. В Тель-Авиве погибнут сотни людей. У них гораздо больше возможностей, чем у ХАМАС, — предупредил Йоэль Гузански, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. Это стало ответом на аналогичные атаки ВС страны. Из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам террористической организации «Хезболла».

Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждают, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».

Военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что Иран и «Хезболла» вмешаются в конфликт в секторе Газа, если ХАМАС начнет проигрывать в противостоянии с Армией обороны Израиля. Он отметил, что Тегерану невыгодно, чтобы Иерусалим окончательно ликвидировал угрозу в виде ХАМАС.