Названо условие вмешательства Ирана и «Хезболлы» в конфликт в секторе Газа Военэксперт Суконкин: Иран вмешается в конфликт в Газе, если ХАМАС проиграет

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Иран и ливанская группировка «Хезболла» вмешаются в конфликт в секторе Газа, если ХАМАС начнет проигрывать в противостоянии с Армией обороны Израиля, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что Тегерану не выгодно, чтобы Иерусалим окончательно ликвидировал угрозу в виде ХАМАС.

Чтобы побольнее уколоть Израиль, наверняка «Хезболла» и другие организации вмешаются в процесс и окажут ХАМАС поддержку. Еще вариант, если ХАМАС начнет явно проигрывать, то Иран может вмешаться, так как Тегерану не выгодно, чтобы Израиль ликвидировал угрозу в виде ХАМАС. Ирану не кем будет манипулировать, — добавил Суконкин.

По его словам, потенциальное число бойцов ХАМАС оценить невозможно, так как на помощь палестинцам может приехать неизвестное число сторонников из стран Ближнего Востока.

У ХАМАС нет военного учета, сколько они могут привлечь бойцов, подсчитать невозможно. Мы можем говорить об объединении многих территорий одной веры и идеологии. К ним на помощь могут прийти граждане других ближневосточных стран. США пока что не признали участие Ирана в конфликте. Такое ощущение, что идет некий торг — стороны наблюдают, кто вмешается в эту историю, — подытожил Суконкин.

Ранее израильские вооруженные силы в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа вторглись в палестинский город Наблус на Западном берегу реки Иордан. В населенном пункте начались вооруженные столкновения.

До этого в соцсетях опубликовали кадры последствий новой атаки армии Израиля по сектору Газа. На роликах видно, как яркая вспышка загорается среди зданий. Также на камеру попал полыхающий район больницы. По данным израильских СМИ, военные ЦАХАЛ по состоянию на 20:00 мск 9 октября атаковали 1707 целей радикалов в секторе Газа. При этом в ночь на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 500 военных целей в Газе. Огонь велся по объектам ХАМАС с истребителей и вертолетов.