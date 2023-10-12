В Ливане сообщили о запуске трех ракет по Израилю Al-Mayadeen: Ливан выпустил три ракеты по Израилю

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Днем 12 октября с территории Ливана было выпущено три ракеты в сторону Израиля, сообщает телеканал Al-Mayadeen. По информации журналистов, несколько снарядов упало в населенном пункте Метула на севере страны. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины (Израиля. — NEWS.ru), — говорится в сообщении ливанского телеканала.

Согласно сообщениям израильских СМИ, речь идет о запуске беспилотника на границе с Ливией. Утверждается, что израильской армии удалось перехватить дрон.

Ранее ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт. Радикалы пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. Это стало ответом на аналогичные атаки ВС страны. Из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам террористической организации «Хезболла».

Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждают, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».