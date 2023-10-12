МИД РФ: атаки Израиля по Сирии приведут к масштабной эскалации в регионе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Авиационные удары ВС Израиля по территории Сирийской Арабской Республики могут привести к началу вооруженной эскалации во всем регионе, сообщили в МИД России. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, израильская сторона грубо нарушает суверенитет Сирии.

Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права. Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты, — сказано в сообщении МИД РФ.

Атаки израильской армии подвергли реальной угрозе жизни мирных жителей и безопасность международного авиасообщения, подчеркнули в российском ведомстве. Москва призвала не допустить вооруженной эскалации в масштабах всего региона, поскольку подобные силовые акции в районе палестино-израильского конфликта могут привести к опасным последствиям.

Ранее Израиль нанес удары по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. Как сообщала газета Al Watan, в результате атаки были разрушены взлетно-посадочные полосы, а воздушные гавани временно остановили работу.