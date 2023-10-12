Сеймур Херш заявил, что Израиль намерен превратить Газу во второй Ленинград Херш: Израиль рассматривает блокаду Газы как альтернативу наземной операции

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль рассматривает возможность блокады сектора Газа в виде альтернативы наземной операции, написал в своей новой статье американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, это можно описать как «ленинградский подход», когда немцы пытались заморить голодом целый город.

Что касается наземной атаки, то, как сказал мне инсайдер, существует жестокая альтернатива, которая рассматривается. Ее можно описать как «ленинградский подход», имея в виду попытки немцев заморить голодом город, известный сейчас как Санкт-Петербург, во время Второй мировой войны, — говорится в статье.

Журналист отмечает, что в Тель-Авиве рассматривают вариант с продолжением изоляции Газы, перекрыв доступ к электроэнергии и продовольствию. Он уточняет, что движение ХАМАС имеет в Газе запасы очищенной питьевой воды всего лишь на два-три дня и уже столкнулось с дефицитом продовольствия.

На определенном этапе Израиль мог бы согласовать освобождение некоторых пленных — женщин и детей — в обмен на еду и воду, — отмечает журналист.

В этой же статье со ссылкой на источники Херш предрек премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху конец и назвал его «ходячим мертвецом». По его словам, глава израильского правительства останется на посту до тех пор, пока не закончится стрельба.