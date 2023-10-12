«Он ходячий мертвец»: Сеймур Херш заявил, что Нетаньяху пришел конец Сеймур Херш заявил, что Нетаньяху пришел конец

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Сеймур Херш

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришел конец, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В своей новой статье он отмечает, что глава израильского правительства останется на посту до тех пор, пока не закончится стрельба.

Премьер-министру Биньямину Нетаньяху пришел конец. Он ходячий мертвец. Он останется на своем посту только до тех пор, пока не прекратится стрельба. Может быть, еще месяц или два, — говорится в материале.

Также журналист со ссылкой на свои источники отмечает, что Израиль рассматривает вариант, заключающийся в продолжении изоляции сектора Газа. Это нужно для того, чтобы в какой-то момент начать договариваться об освобождении захваченных женщин и детей в обмен на еду и воду, подчеркнул он.

Ранее Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации объявил о формировании в стране в условиях активных боевых действий вокруг сектора Газа чрезвычайного правительства. По его словам, в этот кабмин войдет глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц. Он добавил, что главной задачей для властей Израиля остается победа над палестинской организацией ХАМАС.

Если руководство Израиля хочет достичь поставленных целей, то наземная операция в Газе неизбежна, считает президент и профессор Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар. По его словам, подготовка подобной операции займет дополнительное время, поскольку она значительно отличается от воздушной.