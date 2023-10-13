В США сообщили о возможном пересмотре решения по войскам для Израиля Politico: США могут пересмотреть решение не отправлять войска в Израиль

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Решение Белого дома не отправлять войска на Ближний Восток в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной может быть пересмотрено, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации. По их данным, такой шаг возможен на фоне кризиса с заложниками.

Издание отмечает, что в Белом доме называют ситуацию на Ближнем Востоке все более сложной и представляющей вызовы для лидеров США и Израиля.

Администрация [президента США Джо] Байдена исключила отправку войск, в том числе сил специального назначения, в Газу в рамках попыток освободить находящихся там в заложниках американцев. Но это решение, о котором объявил высокопоставленный чиновник в Белом доме, может быть пересмотрено, — подчеркивается в публикации.

О решении Вашингтона не отправлять военнослужащих США в Израиль 12 октября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не стал уточнять, считает ли американская администрация допустимыми действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа.

Ранее стало известно, что Вашингтон на фоне эскалации на Ближнем Востоке вернул из Израиля американских солдат, прибывших в страну для участия в военных учениях.