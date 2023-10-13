В Human Rights Watch заявили о применении белого фосфора в Ливане и Газе В Human Rights Watch заявили, что ЦАХАЛ применяла белый фосфор в Ливане и Газе

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). Такой вывод сделали на основании видеозаписей и показаний очевидцев.

На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно, — подчеркивается в сообщении.

По мнению правозащитников, применение белого фосфора в Газе является нарушением требований международного гуманитарного права. Оно предусматривает, что в конфликтах стороны должны избегать ранений и гибели гражданского населения. О применении израильскими военными белого фосфора прежде сообщал МИД Палестины.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не получала сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором. Организация не говорила об использования подобных поражающих средств, добавил он.