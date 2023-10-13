ВОЗ сообщила о гибели 11 медработников в секторе Газа

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В результате эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 11 медицинских работников, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, в секторе было зарегистрировано 34 атаки на медицинские учреждения.

В результате погибли 11 выполнявших свои обязанности медицинских работников, 16 получили ранения, повреждены 19 медицинских учреждений и 20 машин скорой помощи, — говорится в заявлении ВОЗ.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от ХАМАС, чтобы организация заплатила цену, которой раньше не знала.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял о гибели более 1300 человек в результате нападения ХАМАС.

Агентство Reuters и телеканал i24NEWS сообщали, что на юге Израиля в кибуце Кфар-Аза, захваченном ранее силами ХАМАС, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. Утверждалось, что некоторые из тел были обезглавлены.

Позднее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил, что представители ХАМАС убивали и обезглавливали израильских младенцев. По его словам, тела детей с отсеченными головами были найдены в кибуце Беери. Он уточнил, что всего члены ХАМАС убили около 100 жителей общины.