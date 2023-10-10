В Израиле нашли тела обезглавленных детей На юге Израиля нашли тела 200 человек, в том числе 40 детей

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

На юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, захваченном ранее силами ХАМАС, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. Некоторые из тел обезглавлены, сообщают агентство Reuters и телеканал i24news.

Тела израильских жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и подожженных автомобилей. <...> У некоторых тел отрезаны головы, — сообщает i24news.

Медицинская служба Израиля при этом сообщала, что в результате нападения палестинской группировки ХАМАС погибли 800 человек. Число раненых израильтян перевалило за 2,5 тысячи.

Также стало известно, что гражданка Германии Шани Лук, кадры с которой распространились по Сети в первый день конфликта, находится в больнице. По словам матери девушки, ее состояние оценивается как критическое, необходима эвакуация. Правозащитница Ева Меркачева призвала помочь девушке и доставить ее в Россию. По ее словам, это решение повысило бы престиж страны в мире как союзника, способствующего вызволению людей, оказавшихся в опасной жизненной ситуации.