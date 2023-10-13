Иран допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля МИД Ирана: открытие новых фронтов остается возможным из-за действий Израиля

Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хосейн Амир Абдоллахиян

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen, что открытие новых фронтов остается возможным из-за действий Израиля. По его словам, иранская сторона продолжает поддерживать «силы сопротивления» политически и с помощью СМИ.

Абдоллахиян 12 октября прибыл с визитом в Бейрут в рамках поездки по странам Ближнего Востока, в которой координируется позиция по вопросу Палестины на фоне эскалации ситуации между Израилем и ХАМАС.

В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным, — подчеркнул дипломат.

Иранский министр назвал военным преступлением прекращение подачи в сектор Газа электричества и воды. По его словам, Израиль и «его спонсоры» ответят за результаты агрессии в отношении палестинцев.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов приложить максимальные усилия для посредничества между палестинской и израильской сторонами. Он указал на то, что египетское государство при этом не выдвигает условий. Ас-Сиси добавил, что Каир старается добиться прекращения огня и облегчения страданий палестинцев в секторе Газа, а также «сдержать эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС».