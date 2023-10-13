Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной Ас-Сиси: Египет приложит усилия для посредничества между Израилем и палестинцами

Фото: Egyptian President Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Абдель Фаттах ас-Сиси

Каир готов приложить максимальные усилия для посредничества между палестинской и израильской сторонами, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, слова которого приводит телеканал Al Hadath. Он указал на то, что египетское государство при этом не выдвигает условий.

Египет готов приложить все свои усилия для посредничества [между Израилем и палестинцами] без каких-либо условий или ограничений, — отметил ас-Сиси.

Он добавил, что Каир старается добиться прекращения огня и облегчения страданий палестинцев в секторе Газа, а также «сдержать эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС». Египетский президент подчеркнул, что без обеспечения защиты гражданского населения с обеих сторон невозможно достичь мира в регионе.

Ас-Сиси считает, что стороны также должны отказаться от политики коллективного наказания и осады городов. Он призвал Израиль и ХАМАС «придерживаться максимального уровня сдержанности, прислушаться к голосу разума и вернуться к переговорам».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил, что Израиль имеет право принимать меры защиты после нападения ХАМАС, но в борьбе с этой группировкой он должен избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Французский лидер отметил, что таков долг демократической страны.