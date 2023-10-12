Макрон обратился к Израилю из-за гражданских в секторе Газа Макрон: Израиль должен беречь гражданских в секторе Газа в борьбе с ХАМАС

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Эммануэль Макрон

Израиль имеет право принимать меры защиты после нападения ХАМАС, но в борьбе с этой группировкой он должен избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации, транслировавшемся пресс-службой Елисейского дворца. Французский лидер отметил, что таков долг демократической страны.

Мы выражаем солидарность с Израилем и народом этой страны в их законном ответе на террористические акты. Израиль вправе защищать себя, истребляя террористические группировки вроде ХАМАС за счет направленных действий, но сохраняя гражданское население, поскольку это долг демократической страны, — подчеркнул Макрон.

Он уверен, что произошедшее в Израиле является «самым трагическим терактом за всю историю» этой страны, который на фоне других конфликтов «ошеломил весь мир». По мнению французского президента, терроризму нет оправдания.

Макрон добавил, что Париж считает ХАМАС террористическим движением, на действия которого есть только «сильный и справедливый ответ». Глава Франции отметил, что разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт происходит «не между палестинцами и израильтянами, а против государства, нации и демократических ценностей».

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас призвал к открытию гуманитарных коридоров в сектор Газа и отправке туда помощи. Он также потребовал возобновить подачу в регион воды и электричества. Аббас призвал освободить гражданских лиц и пленных, назвав неприемлемым убийство мирных жителей с обеих сторон.