Президент Палестины призвал открыть гумкоридоры для сектора Газа

Фото: kremlin.ru

Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал к открытию гуманитарных коридоров в сектор Газа и отправке туда помощи, передает агентство WAFA. Он также потребовал возобновить подачу в регион воды и электричества.

Во время своей встречи с королем (Иордании. — NEWS.ru) Абдаллой II президент Аббас призвал к немедленному прекращению тотальной агрессии против палестинского народа и необходимости оказания гуманитарной медицинской и чрезвычайной помощи, обеспечения водой и электричеством и срочного открытия гуманитарных коридоров в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Аббас также подчеркнул необходимость перехода к «политическим действиям для прекращения израильской оккупации и достижения мира». Президент Палестины призвал освободить гражданских лиц и пленных и назвал неприемлемым убийство мирных жителей с обеих сторон.

Ранее министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться под энергетической и гуманитарной блокадой до тех пор, пока похищенные бойцами ХАМАС израильтяне не будут освобождены. По его словам, Израиль не вернет в Газу свет и воду до освобождения заложников.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа. В связи с этим в регион прекратят поставлять электричество, газ, а также продовольствие.