Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа Израиль оставит сектор Газа без продовольствия, газа и электричества

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

Я отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Ни электричества, ни продовольствия, ни газа, все закрыто, — заявил Галант.

Ранее министр обороны еврейского государства сообщил, что Израиль нанесет бойцам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа беспрецедентный ответный удар. Он пообещал, что в ХАМАС пожалеют, что начали конфликт.

Правительство Израиля 8 октября объявило о переходе в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов и призвал жителей палестинского анклава немедленно эвакуироваться.

Представитель ХАМАС Хазем Касем ранее заявил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, провоцирует эскалацию ситуации. Вопрос посредничества в урегулировании конфликта также не рассматривается, сказал он.

Вечером 8 октября Совет Безопасности ООН начал закрытую встречу из-за обострения палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил по итогам заседания, что Россия выступает за прекращение боевых действий на территориях Израиля и Палестины. По его словам, странам нужно начать переговоры.