В ХАМАС рассказали о перспективах перемирия с Израилем Представитель ХАМАС: о перемирии с Израилем пока не может идти речи

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС не видит перспектив перемирия с Израилем, который провоцирует эскалацию напряженности, заявил РИА Новости представитель палестинской группировки Хазем Касем. По его словам, также рано говорить о посредничестве в урегулировании конфликта.

Оккупация [со стороны Израиля] находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны, — сказал Касем.

Ранее радикалы палестинского движения ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также нанесли ракетные удары по центральному и южному районам Израиля. В ходе начавшейся операции израильской армии удалось вернуть контроль над большей частью захваченных поселений. В частности, военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим и Нир Оз.

В то же время палестинские радикалы проникли в общину Маген на юге Израиля, где развернулись ожесточенные бои. Военное руководство Израиля направило в этот район не менее 12 танков.

До этого Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 8 октября. По словам палестинского посла в России Абделя Хафиза Нофаля, в этот же день ЦАХАЛ планирует начать наступление в направлении сектора Газа.