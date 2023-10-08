Бойцы исламистской радикальной группировки ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, на территории вблизи границы с сектором Газа идут ожесточенные бои, сообщает телеканал I24. По данным Al Jazeera, военное руководство Израиля направило в направлении этой общины более дюжины танков.